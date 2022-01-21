Bakan Akar, Irak sınır hattında - Haberler
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Bakan Akar, Irak sınır hattında

Bakan Akar, Irak sınır hattında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Komuta Kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Şırnak Havalimanı'nda Vali Ali Hamza Pehlivan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Akar, Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na geçen Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile toplantı gerçekleştiriyor.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hulusi Akar, Milli, Irak, TSK, Güncel, Haber

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