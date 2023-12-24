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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır hattında operasyonları yönetti

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Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber sınır hattına gitti. Bakan Yaşar Güler'e beraberinde TSK Komuta Kademesi de eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Güler, TSK Komuta Kademesi ile sınır hattında

ANKARA - Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber sınır hattına gitti. Bakan Yaşar Güler'e beraberinde TSK Komuta Kademesi de eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare ettiği Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başarılı hava harekatları sonrasında sabahın ilk ışıklarıyla beraber sınır hattına gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yaşar Güler TSK Suriye Savunma Terör Genel Yerel Politika Güncel Haberler

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