Bahtiyar Fırat kimdir? Bahtiyar Fırat nereli, kaç yaşında? Bahtiyar Fırat'a ne oldu?
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Bahtiyar Fırat kimdir? Bahtiyar Fırat nereli, kaç yaşında? Bahtiyar Fırat'a ne oldu?

20.10.2020 15:05 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:12
Bahtiyar Fırat kimdir? Bahtiyar Fırat nereli, kaç yaşında? Bahtiyar Fırat'a ne oldu?

Bahtiyar Fırat adlı genç adamdan 14 Ekim gününden bu yanan haber alınamadığı bildirildi. Sosyal medyada ''Bahtiyar Fırat'a ne oldu? gibi sorular gündeme geldi. Peki, Bahtiyar Fırat kimdir, kaç yaşında?

Hakkari'de yaşamını sürdüren Bahtiyar Fırat'ın eşi, yaklaşık bir haftadır, Bahtiyar Fırat'tan haber alamadılarını ifade etti. Son olarak İstanbul Havalimanı'nda görülen Fırat, Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte, Bahtiyar Fırat hakkında detaylar...

BAHTİYAR FIRAT KİMDİR?

Fırat, 33 yaşında ve ailesiyle birlikte yaşamını Hakkari Yüksekova'da sürdürüyor. Evli ve çocuk sahibi Bahtiyar Fırat'tan, 14 Ekim 2020 tarihinden bu yana haber alınamıyor. İran'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na geçtiği ve yanlışlık nedeniyle gözaltına aldındığı ardından bırakıldığı biliniyor. Fırat'ın eşi ise Bahtiyar Fırat'ın hayatından şüphe ediyor.

Bahtiyar Fırat kimdir? Bahtiyar Fırat nereli, kaç yaşında? Bahtiyar Fırat'a ne oldu?

Diğer yandan 18 Ekim gününden itibaren başsavcılık tarafından Fırat'ın nerede olduğuna dair soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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