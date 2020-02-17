Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır  3 yaralı (2)
Haberler » Güncel » Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır  3 yaralı (2) - Haber

Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır  3 yaralı (2)

BAHÇELİEVLER'de çıkan silahlı kavgada baba ve 2 oğlu yaralandı.

17.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:14
Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır  3 yaralı (2)

- 'de çıkan silahlı kavgada baba ve 2 oğlu yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan K.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Eski ortaklar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda sevk edildi. Kavgada baba S.B. ile oğulları, K.B. ve S.B.  yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralılardan K.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler