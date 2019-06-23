Bahçeli: "Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23...

Bahçeli: "Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23...

Bahçeli: "Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir.

Bahçeli:

Bahçeli: "Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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