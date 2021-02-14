Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu vatandaşları ziyaret etti
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Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu vatandaşları ziyaret etti

14.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:40
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu vatandaşları ziyaret etti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İslam alemi için mübarek olarak kabul edilen 3 aylar sürecinin ilk gününde vatandaşların evlerine misafir oldu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İslam alemi için mübarek olarak kabul edilen 3 aylar sürecinin ilk gününde vatandaşların evlerine misafir oldu.

Eşi Dürdane Beyoğlu ile Yunus Emre ve Şeyh Şamil Mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulunan Başkan Beyoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

3 ayların önemine dikkat çeken Başkan Beyoğlu, "İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu 3 ayların manevi iklimine büyük bir heyecan ve coşku ile giriyoruz. Mübarek 3 aylarımızın ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve esenliğe vesile olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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