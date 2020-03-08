Bağdat'ta kadınlar, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Tahrir Meydanı'nda toplandı
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Dünya Kadınlar Günü, Tahrir Meydanı, Bağdat, Irak, Güncel

Bağdat'ta kadınlar, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Tahrir Meydanı'nda toplandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Tahrir Meydanı'nda gösteri düzenledi.

08.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:36
Bağdat'ta kadınlar,

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Tahrir Meydanı'nda gösteri düzenledi.


Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanan kadınlar, toplumda ve devlet kademelerinde daha aktif şekilde yer almak ve kadına yönelik şiddetin durmasını istediklerini belirtti.


AA muhabirine konuşan göstericilerden Zeynep Sadun, "Irak'ta kadınlar birçok sorunla karşı kaşıya kalıyor. Ancak kadınların yaşamın her alanında söz sahibi olmasını istiyoruz." dedi.

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde, kadınların öncü rol oynadığını belirten Sadun, "Kadınlar, gösterilerde erkeklerin yanında yer alan gerçek devrimcilerdir. Kadınlar devrimin kendisidir." ifadesini kullandı.

Göstericilerden Vicdan Salah da Iraklı kadınların 1 Ekim (gösterilerin başladığı tarih) tarihi sonrası toplumda daha aktif rol almaya başladığını dile getirerek "Kadınlar, erkeklerle birlikte sıkılan silaha (hükümet güçlerinin müdahalesi) ve atılan gaz bombalarına karşı göğüs gerdi. Kadınlar artık susmuyor ve istediklerini rahatça söylüyor. Ekim 2019, kadınlar açısından birçok şeyi değiştirdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Manşet

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