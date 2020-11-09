Bağcılar'ın gönüllülerinden Şırnak'a kitap yardımı

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı üyesi öğretmen Ahmet Ünal'ın ilk tayini Şırnak'a çıktı.

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı üyesi öğretmen Ahmet Ünal'ın ilk tayini Şırnak'a çıktı. İdil İlçesinde göreve başlayan Ahmet öğretmenin ilk işi kütüphane kurmak oldu. Kütüphane hazırlanınca üyesi olduğu Bağcılar Gönül Bağı'nı arayarak kitap desteği talebinde bulundu. Arkadaşları 15 günde topladığı kitapları 20 koli olarak postaneden Şırnak'a gönderdi.

Bağcılar Belediyesi sivil toplum inisiyatifi Gönül Bağı üyesi öğretmen Ahmet Ünal, yeni tayin olduğu Şırnak'ta da eğitime yönelik çalışmalarına hızlı başladı. Ünal, görev yaptığı Şırnak Kozluca İmam Hatip Ortaokulu'nda kütüphane olmadığını gördü. Bu eksikliği gidermek için İstanbul'daki arkadaşlarıyla irtibata geçti.

Yapılan program çerçevesinde sosyal medya üzerinden kitap toplama kampanyası başlatıldı. Yoğun ilgi gören etkinlik kapsamında kısa sürede değişik türlerden 20 koli kitap toplandı. Hazırlanan koliler kargoyla Kozluca İmam Hatip Ortaokulu'na götürülmek üzere Bağcılar Posta Dağıtım Merkezi'ne teslim edildi.

İhtiyacı olan her yere elimizi uzattık

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 9 yıl önce başlattıkları Gezgin Kitap kampanyası ile Anadolu'da onlarca şehirde 200 binden fazla kitap dağıttıklarını belirterek, "Gençler bizim geleceğimiz ve onların gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz. İhtiyacı olan her yere elimizi uzattık. Bugün de Şırnak'ta yavrularımızın kitapla buluşmasına vesile olacağız inşallah" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı