Bafra'da 3 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi

Bafra'da 3 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 bin 850 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

09.10.2019 19:14
Bafra'da 3 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 bin 850 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Samsun İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Sarıkaya Mahallesi'nde C.O.'nun evinde yapılan aramada 3 bin 850 gram kubar esrar ile 25 gram dişi Hint keneviri tohumu ele geçirildi. C.O., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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