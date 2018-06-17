Genç Adam, Babasının Tabutunun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
Endonezya'da içerisinde babasının cenazesinin olduğu tabutu omuzlayan genç adam, tahta platformun çökmesiyle tabutun altında kalarak can verdi.
Şaşkına çeviren olay Endonezya'da yaşandı. Babasının cenazesini omuzlayan genç adam tabutun altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.
PLATFORM AĞIRLIĞA DAYANAMADI
Cenaze töreni sırasında üzerinde tabutu taşıyanların bulunduğu tahta platform ağırlığa dayanamayarak kaydı.Kendilerini bir anda yerde bulunan şahısların üzerine içinde cenaze bulunan tabut düştü. Başından yaralanan tabuttaki adamın oğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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