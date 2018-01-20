Babası, Şehit Kaymakam Safitürk'ü Anlattı

MARDİN'in Derik ilçesinde, geçen yıl 10 Kasım'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk (71), üniversite öğrencileri ile oğlunun anılarını paylaştı. Şehit babası Safitürk ile birlikte Karskapı Şehitliği'ni ziyaret eden öğrencilei, şehit mezarları başında Türk bayrağı açarak dua etti.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) Erzurum'da düzenlediği 'Vefa Kampı'na Denizli, Yozgat, Düzce, Kastamonu, Mardin, Sinop ve Tokat'tan 150 öğrenci katıldı. Öğrenciler 5 gün boyunca ülkede iz bırakan örnek kişileri tanıma fırsatı buldu. Ayrıca 'Vefa Kampı'na eşlik eden Asım Safitürk, Atatürk Üniversitesi Kampusu içerisindeki Darülfünun Camii'nde düzenlenen söyleşide oğlunu anlatıp, gençlere öğütler verdi.

Vatani görevini yaptığı Erzurum'a 50 yıl sonra yeniden geldiğini ve büyük bir heyecan yaşadığını ifade eden Asım Safitürk, konuşmasına şehitleri rahmetle anarak başladı. Oğlu Muhammed Fatih Safitürk'ün 7 çocuktan en küçüğü ve diğer çocuklarından farklı olduğunu vurgulayan baba Safitürk, şöyle dedi:

"Kahvaltıya oturduğumuzda bir bakmışsın, dönmüş dersine. 'Oğlum kahvaltı ediyoruz' dediğimde 'Tamam, baba' deyip dönerdi; bir bakmışsın bir daha dönmüş. O çok farklı biriydi. Çok çalışmak gerekiyor. Yavrum gayesi uğruna çalışırdı, hiç yanlış yapmazdı, memleketini sever, devletin kaynaklarını hırsızlara, vatan hainlerine peşkeş çekmezdi. Bu yüzden yavrumu hedef aldılar. Ama peygamberden sonra en yüksek makamı kazandığını düşünüyorum. Gerçekleri görmemiz gerekiyor. Bayrak, vatan ve ezan sevgisinin olması lazım. Biz Müslüman'ız. Biz asil milletin evlatlarıyız. Tarihimiz çok eskilere dayanır. 3 kıtaya adaleti getiren ecdadın torunlarıyız. Elbette birlik olmamız lazım. Irkı, cinsiyeti ne olursa olsun hepimiz Müslümanız. Vatan, bayrak sevgisinde birleşmemiz lazım."

Camideki program ardından KYK Erzurum İl Müdürü Salih Kaygusuz şehit babası Asım Safitürk ve gençlerle birlikte otobüslerle Karskapı Şehitliği'ne gitti. Şehitliğe ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ile giren gençler her mezara bir karanfil bırakıp, dua etti. İl Müdürü Kaygusuz burada yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Türkiye'de 9 ilde eş zamanlı düzenlenen kamplara katılan öğrencilere beslenme ve konaklama hizmetlerinin yanında öğrenim hayatları boyunca sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim hizmeti de sunulmaktadır. Genel müdürlük bu çalışmalarla öğrencilerin zihin ve gönül dünyalarının milli, manevi, ahlaki değerlerle donanmasını hedeflemiş, bu yüce değerler uğruna her şeyi göze alabilen, ilim ve irfan sahibi gençlik yetiştirilmesi için üzerine düşen görevini yerine getirmeyi amaçlamıştır."

- Erzurum