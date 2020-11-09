Azerbaycan, Rus helikopterinin yanlışlıkla düşürüldüğünü duyurdu

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırında düşürülen Rus helikopterinin Azerbaycan tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü doğruladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırında düşürülen Rus helikopterinin Azerbaycan tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü doğruladı. Bakanlık, yaşanan olay nedeniyle özür metni yayımladı ve tazminat ödemeye hazır olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında vurulduğu belirtildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Rus helikopterinin yanlışlıkla düşürüldüğünü doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan tarafı, kazara olan ve Rusya'ya yönelik olmayan bu trajik olay için Rusya'dan özür diliyor. Ölen mürettebatın ailelerine en içten başsağlığı diliyoruz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Azerbaycan tarafı uygun tazminat ödemeye hazırdır" ifadelerine yer verildi.Öte yandan bakanlık, Rus helikopterinin karanlıkta alçak uçuş yaptığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı