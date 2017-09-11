Ayvacık'ta 48 Kaçak Yakalandı

ÇANAKKALE'den yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 48 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.



Ayvacık İlçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, bu sabah Sivrice Mevkisi yakınlarında bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığını tespit etti. TCSG-8 Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo ve Gana uyruklu 48 kaçak yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek verildi. Botta fenalaşan Kongo uyruklu bir kadın ise ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - Çanakkale