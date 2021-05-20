Aydınlı genç devecilerden Samet'e destek
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Aydınlı genç devecilerden Samet'e destek

Aydınlı genç devecilerden Samet'e destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aydın'ın İncirliova ilçesinde protez kol tedavisi için yardım kampanyası başlatılan Samet Aktepe'ye Aydınlı Genç Devecilerden de destek geldi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde protez kol tedavisi için yardım kampanyası başlatılan Samet Aktepe'ye Aydınlı Genç Devecilerden de destek geldi. Yardım kampanyaya öncülük eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, makamında kabul ettiği genç devecilere teşekkür etti.

Aydın'da geçen yıl çatı işçiliği yapan babasına yardım ederken elektrik akımına kapılan ve iki kolu omuzdan kesilmek zorunda kalan Aktepe için başlatılan protez kol tedavisine destek sürüyor. Aydın Valiliği'nin izni ile 1 milyon 400 bin lira toplanması için 25 Mart tarihinde başlatılan kampanyaya genç deveciler de destek verdi. Bu bağışla beraber şimdiye kadar Samet için yaklaşık 809 bin 602 lira toplandı.

"Deveci camiasını desteğe bekliyoruz"

Bağış yapan genç deveciler adına açıklama yapan Melih Gezer, "Biz Aydınlı genç deveciler olarak her yıl Ramazan ayında ve havut zamanında hayır etkinlikleri düzenliyoruz. Önceki yıllarda iftar yemekleri düzenlemiştik. Geçen sene pandemi nedeniyle iftar yemeği düzenleyemediğimiz için ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttık. Bu yıl da Deveci Başkan İncirliova Belediye Başkanımız Aytekin Kaya'nın girişimleri sonucu Samet kardeşimizin protez kol tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına destek olmaya karar verdik. Aramızda topladığımız parayı Samet'in yardım kampanyası hesabına yatırdık. İnşallah kısa sürede gerekli para toplanır ve Samet kardeşimiz hayata yeniden dokunur. Bu vesileyle Samet'e destek olan ve tedavisine öncülük eden Deveci Başkan Aytekin Kaya'ya Aydınlı Genç Deveciler olarak teşekkür ediyoruz. Tüm deveci camiasını desteğe bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Deveciler yardımsever insanlardır"

Kampanyaya destek olan herkese teşekkür eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Deveciler yürekli insanlardır, yardımsever insanlardır. Samet kardeşimizin yardım kampanyasına destek olarak bunu bir kez daha gösterdiler. Genç deveciler olarak gençliğinin baharındaki Samet kardeşlerine umut oldular, gençliğini yaşayabilmesi için destek oldular. Aydınlı Genç Devecilere yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca Samet kardeşimizin kampanyasına destek olan Balıkesir'den Antalya'ya tüm deveci camiasına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kaya ayrıca, Aydın Valiliği onayıyla açılan yardım kampanyasına bağış yapmak isteyen vatandaşların Ziraat Bankası İncirliova Şubesi'nde Samet Aktepe adına açılan Hesap No: 96563343-5001 797- IBAN: TR70 0001 0007 9796 5633 4350 01 numaralar üzerinden destekte bulunabileceklerini sözlerine ekledi. - AYDIN

Aydınlı genç devecilerden Samet'e destek
Aydınlı genç devecilerden Samet'e destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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