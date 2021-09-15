Aydin Büyüksehir Belediyespor Kadin Voleybol Takimi bu yil Kusadasi'nda oynanacak olan Balkan Kupasi için sahaya çikiyor. 17 ve 18 Eylül tarihlerinde iki grup üzerinden oynanacak olan maçlarin sonuçlarina göre final müsabakalari 19 Eylül tarihinde oynanacak. Kupada birbirinden heyecanli maçlar voleybolseverleri beklerken "Aydin'in Sultanlari"nin basantrenörü Alper Hamurcu "Bu turnuvayi ilk sirada bitirmek su andaki en büyük hedefimiz ve bunu gerçeklestirebilecek güçteyiz. Aydin'i Balkan Kupasi'nda en iyi sekilde temsil edecegiz" dedi.

3 gün sürecek turnuvanin açilis maçi birinci grupta Drita Gjilan ile CSO Voluntari arasinda saat 11'de yapilacak. Ayni gün saat 15'te Ok Jedinstvo Stara Pazova ile Aris Thessaloniki, saat 19'da da Drita Gjilan ile Aydin Büyüksehir Belediyespor Kadin voleybol takimi arasinda yapilacak.

18 Eylül'de ise saat 11'de Ok Jedinstvo Stara Pazova ile Janta Volej Skopje karsilasacak. Saat 15'taki maçta Aydin Büyüksehir Belediyespor Kadin Voleybol Takimi, CSO Voluntari ile saat 19'daki maçta da Janta Volej Skopje, Aris Thessaloniki ile karsilasacak.

Final maçlari 19 Eylül'de

Gruplardaki maç sonuçlarina göre final maçlari ise 19 Eylül pazar günü saat 11'de, 13'te ve 15'te oynanacak. Aydin Büyüksehir Belediyesi'yle Kusadasi Belediyesi'nin de destek verdigi kupanin maçlari Kusadasi'ndaki Ugur Inan Spor Salonu'nda seyirciyle bulusacak.

Alper Hamurcu: Kupayi kazanacak güçteyiz

Kupayla ilgili degerlendirmede bulunan basantrenör Alper Hamurcu, turnuvanin Kusadasi'nda yapiliyor olmasindan mutluluk duyduklarini söyledi. Basarili teknik adam "Balkan Kupasi, Challange Cup'a katilmak ve Aydin'i yeniden Avrupa Kupalari'nda temsil etmek adina çok önemli bir organizasyon. Uzun süredir ayri kaldigimiz taraftarimizla ve bizi destekleyenlerle lig öncesi tekrar bulusacagiz. Taraftarimizla tekrar bulusmak bizleri çok heyecanlandiriyor" ifadelerini kullanirken "Oynayacagimiz takimlarla ilgili çok kisitli bilgiye sahip olmamiz, taktiksel açidan küçük bir problem olsa da öncelikli olarak odaklanmak istedigimiz kendi oyunumuzu sahaya en iyi sekilde yansitmak olacak" dedi.

"Aydin'i en iyi sekilde temsil edecegiz"

"Aydin'in Sultanlari"nin antrenmanlara 26 Temmuz'da basladigini hatirlatan Hamurcu, "Aramiza geçen hafta katilan Macar oyuncumuz Greta ile birlikte, bu turnuvayi ilk sirada bitirmek su andaki en büyük hedefimiz ve bunu gerçeklestirebilecek güçteyiz. Aydin'i Balkan Kupasi'nda en iyi sekilde temsil edecegiz" seklinde konustu.

Diger taraftan Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu da "Aydin'in Sultanlari"na sonuna kadar güvendiklerinin altini çizip takima kupada basarilar diledi.

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