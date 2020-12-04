Aydın'ın en yaşlı keşkekçisi hayatını kaybetti
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Aydın'ın en yaşlı keşkekçisi hayatını kaybetti

04.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 04.12.2020 13:22
Aydın'ın en yaşlı keşkekçisi hayatını kaybetti

Aydın'ın en yaşlı keşkekçisi 87 yaşındaki Hacı Mehmet Emin Yapucu hayatını kaybetti.

Aydın'ın en yaşlı keşkekçisi 87 yaşındaki Hacı Mehmet Emin Yapucu hayatını kaybetti.

Aydın ve ilçelerinde cemiyetlerin en zahmetli ve en lezzetli yemeği keşkek öksüz kaldı. Cemiyetlerin vazgeçilmez yemeği için Aydın'ın aranan isimlerinden keşkekçi Hacı Mehmet Emin Yapucu hayatını kaybetti. Yapucu'nun vefatı ailesi başta olmak üzere bugüne kadar cemiyetlerine lezzet kattığı herkesi yasa boğdu. Yapucu'nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - AYDIN

Aydın'ın en yaşlı keşkekçisi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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