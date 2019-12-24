Aydın: "Hedef alınmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz"
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Aydın: "Hedef alınmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Bizim bu kadar hedefe alınmamızın, tehdit ve taarruzlara muhatap olmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz, artık talimat almaktan talimat veren duruma gelmemizdir.

24.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:19
Aydın:

Genel Başkan Yardımcısı , "Bizim bu kadar hedefe alınmamızın, tehdit ve taarruzlara muhatap olmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz, artık talimat almaktan talimat veren duruma gelmemizdir." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Aydın: "Hedef alınmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz"
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