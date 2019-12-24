: Aydın: "Hedef alınmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz"

24.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:19

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Bizim bu kadar hedefe alınmamızın, tehdit ve taarruzlara muhatap olmamızın nedeni içeride ve dışarıda büyümemiz, artık talimat almaktan talimat veren duruma gelmemizdir." dedi.

Kaynak: AA

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