Aydın'da hakkında 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı
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Aydın'da hakkında 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı

21.01.2021 23:35 | Son Güncelleme: 21.01.2021 23:38
Aydın'da hakkında 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, çok sayıda hırsızlık dosyasından hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis kontrolünde yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, çok sayıda hırsızlık dosyasından hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis kontrolünde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'nde şüphelendikleri Ş.A'yı durdurup kimliğini sorguladı.

Şüphelinin hakkında çok sayıda "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 25 yıl 7 ay hapis cezasının bulunduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan Ş.A, sevk edildiği adliyedeki işlemleri tamamlanınca cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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