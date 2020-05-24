Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Rachael Adams'ı kadrosuna dahil etti.
24.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:53
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Rachael Adams'ı kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li orta oyuncu Rachael Adams'ın transfer edildiği belirtildi.
Adams ile 1 yıllık anlaşma yapıldığı belirtilen açıklamada, "Voleybolcumuza kulübümüze hoş geldin diyor ve mavi beyazlı forma altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA