Avusturya'da NATO'nun irtibat ofisi kurulacak

Avusturya'nın başkenti Viyana'da NATO'nun irtibat ofisinin kurulması için NATO ile Avusturya hükümeti arasında anlaşma imzalandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da NATO'nun irtibat ofisinin kurulması için NATO ile Avusturya hükümeti arasında anlaşma imzalandı.

Anlaşmayı, Brüksel'deki NATO karargahında bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg imzaladı.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, anlaşma yürürlüğe girdikten sonra Viyana'daki NATO İrtibat Ofisi'nin resmi kuruluşu tamamlanacak.

NATO ofisi, Viyana'da bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil görevini yürütecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam