Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 98'e çıktı
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Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 98'e çıktı

Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 98'e çıktı
09.05.2020 06:16 | Son Güncelleme: 09.05.2020 06:16

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 98'e yükseldi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 98'e yükseldi.

NSW Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sydney'deki yaşlı bakımevinde Kovid-19'a yakalanan 92 yaşındaki kadın hasta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaşanan can kaybıyla birlikte ülke genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 98'e yükseldi. Yaklaşık 757 bin kişiye test yapılırken virüs tespit edilen 6 bin 919 Avustralyalıdan 6 bin 79'u iyileşti.

Halen 21'i yoğun bakımda, toplam 840 aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da son 24 saatte yapılan testler sonucunda 20 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

-Yeni Zelanda'da 2 yeni vaka tespit edildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, dünden itibaren 7 bin 204 kişiye uygulanan testlerde iki pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.

Kovid-19'dan 21 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 183 binden fazla kişiye yapılan testlerde virüs tespit edilen 1492 Yeni Zelandalıdan 1368'i de iyileşti.

Virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla 25 Mart-27 Nisan tarihlerinde uygulamaya konulan olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı Yeni Zelanda'da virüsün kontrol altına alınmasını sağlamıştı.

Tedbirlerden sonuç alınması üzerine "dördüncü seviyede" uygulanan yasak ve kısıtlamaların kaldırıldığı ülkede çalışma, alışveriş, dışarı çıkma ve bazı su sporlarının yapılmasına izin verilen daha hafif kuralların bulunduğu "üçüncü seviye" kısıtlamalar uygulanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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