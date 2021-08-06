Avustralya Anıtı'nda Çelenk Koyma Töreni Gerçekleştirildi

Çanakkale Savaşı'nın 106. yıl dönümü anma törenleri kapsamında Avustralya Anıtı'nda çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşı'nın 106. yıl dönümü anma törenleri kapsamında Avustralya Anıtı'nda çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.

Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell'ın yaptığı açılış konuşması ile başlayan çelenk koyma törenine; Vali İlhami AKTAŞ, 2nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Avustralya Konsolosu Lucas Robson, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, protokol üyeleri ve askeri erkan katıldı.

Törende; Çanakkale Avustralya Konsolosu Lucas Robson ve Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell tarafından günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma gerçekleştirildi.

Vali İlhami AKTAŞ, 2nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton, Çanakkale Avustralya Konsolosu Lucas Robson, Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell ve Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Direktörü Burak Gündoğan'ın Anıta çelenk bırakmalarının ardından Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Direktörü Burak Gündoğan tarafından anma kasidesi okundu.

Çelenk koyma töreni saygı duruşunun ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre