Avrupa otomobil pazarı yüzde 13,3 arttı
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Avrupa otomobil pazarı yüzde 13,3 arttı

Avrupa otomobil pazarı yüzde 13,3 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Avrupa otomobil pazarı Haziran ayında yıllık bazda yüzde 13,3 artarak 1 milyon 282 bin 503 adet seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa otomobil pazarı Haziran ayında yıllık bazda yüzde 13,3 artarak 1 milyon 282 bin 503 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Haziran ayı Avrupa otomotiv pazarı verilerini paylaştı. Buna göre, AB, UK (Birleşik Krallık) ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2021 Haziran ayında yüzde 13,3 artış gösterdi. Otomobil pazarı 2021 Haziran ayında 2020 Haziran ayına göre yüzde 13,3 arttı ve toplam 1 milyon 282 bin 503 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Haziran ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 131 bin 895 adetti.

Otomobil pazarı 2021 Ocak-Haziran döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 27,1 artış gösterdi ve toplam 6 milyon 486 bin 351 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 5 milyon 101 bin 738 adetti. 2021 Haziran ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,4 artış ve 310 bin 325 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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