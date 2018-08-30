Avrupa'da Yılın Futbolcusu Luka Modric Oldu

2017/2018 sezonu UEFA Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülü, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından sahibini buldu.

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, 55 gazeteci ve 32 takımın temsilcilerinin oylarıyla Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi.

SALAH VE RONALDO, MODRİC'İN RAKİBİYDİ

Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah ve Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Luka Modric'in bu ödül için yarıştığı diğer isimlerdi.