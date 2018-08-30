Avrupa'da Yılın Futbolcusu Luka Modric Oldu
Şampiyonlar Liginde 2017/2018 sezonunun en'leri belli oldu. Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi.
2017/2018 sezonu UEFA Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülü, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından sahibini buldu.
Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, 55 gazeteci ve 32 takımın temsilcilerinin oylarıyla Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi.
SALAH VE RONALDO, MODRİC'İN RAKİBİYDİ
Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah ve Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Luka Modric'in bu ödül için yarıştığı diğer isimlerdi.
YORUMLAR (3)
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Alın teri mütevazilik spotmen Alın teri mütevazilik sportmence hırs ve karşlığı liyakatın teslimi tebrikler lukaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bizim yalakalar zengin diye Ali Koç'u seçtiler. Hadi gitsin erkekse bu oyuncuyu alsın.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Salahtan fazla ne yaptı bu adam finali ramos Salah i o indirmese kazanacakmiydi madrid ... tek fark salah müslüman bizim gonlumuzun birincisi Salah ...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır