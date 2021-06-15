Avrupa'da hava trafiğinde artış sürüyor
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Avrupa'da hava trafiğinde artış sürüyor

Avrupa'da hava trafiğinde artış sürüyor
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Avrupa'da Kovid-19'a karşı aşılama ve normalleşmeyle günlük uçuş sayısı da arttı.

Avrupa'da Kovid-19'a karşı aşılama ve normalleşmeyle günlük uçuş sayısı da arttı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 13 Haziran tarihli uçuş trafiği raporuna göre, İspanya 2 bin 739 uçuşla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 2 bin 581 uçuşla Almanya ve 2 bin 346 uçuşla Fransa izledi.

İtalya'nın 1972 uçuşla dördüncü sırada bulunduğu listede Türkiye 1896 uçuşla beşinci sırada yer aldı.

Yunanistan son iki haftada hava trafiğinde yüzde 64 artış (1258 uçuş) kaydetti. Söz konusu sürecin lideri olan Yunanistan'ı yüzde yüzde 46'lık artış ile İtalya izledi.

Aynı dönemde sadece Portekiz'in hava trafiğinde gerileme görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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