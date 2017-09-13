Atiker Konyaspor Teknik Direktörü: UEFA'da Bir Üst Tur İmkansız Değil

ATİKER Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçak, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkma şanslarının fazla olmadığını ama bunun imkansızda olmadığını belirterek, "İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Ama imkansız değil. Futbol o nedenle bu kadar güzel ve bu kadar çok çarpıcı ve izlenebilir bir oyun. Barcelona ile de oynasak o takım favori gözükebilir ama Barcelona maçın galibi değildir" dedi.



Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1'inci hafta maçında yarın Fransanın Marsilya kentindeki Veledrome Stadı'nda Olimpik Marsilya ile karşılaşacak. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, maçın oynanacağı statta yapılan basın toplantısında, Marsilya'nın son haftalarda aldığı sonuçlarla form durumunun düşük olduğunun göründüğünü belirtti.



Marsilya'nın çok ofansif, hızlı ve atak oynayan bir takım olduğunu ifade eden Akçay, "Rakibimiz yüksek güce sahip bir takım. Daha çok ofansif, hızlı ve atak oynayan yaratıcı oyunculara sahipler. Olimpik Marsilya'nın Payet, Thauvin ve Germain gibi güçlü oyuncuları var. Bu oyuncularla etki yaratabiliyor. Dolayısıyla bizim için çok zorlu bir akşam olacak. Ama biz coşkulu oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek yarın akşam istediklerimizin çoğunu almış olabiliriz. Coşkulu bir oyun ve istekli taktik disiplin içerisinde oynadığımız takdirde bir sonuca ulaşabiliriz. Ölü toplar ve bireysel hatalarla ilgili kaygılarımız olsa da bunları minimal seviyeye düşürdüğümüzde müsabakada puan almamız çok mümkün olacak" dedi.



"ŞANSIMIZIN ÇOK FAZLA OLDUĞUNU SÖYLEYEMEM"



UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselme şanslarının çok fazla olmadığını ama bununda imkansız olmadığını vurgulayan Akçay, şöyle konuştu: "Şansımızın çok fazla olduğunu söyleyemem. Çünkü ben hiç bir zaman popülist bir teknik adam olmadım. Ama oyuncularımızla gerçekçi konuşmalar yapıp, onları gerçek hareketlere ve gerçek değerlere ulaştırma yolunda bir duruş gösterirsek bence işimizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Bu nedenle de arkadaşlarımızla konuşuyoruz. İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Ama imkansız değil. Futbol o nedenle bu kadar güzel ve bu kadar çok çarpıcı ve izlenebilir bir oyun. Barcelona ile de oynasak o takım favori gözükebilir ama Barcelona maçın galibi değildir. 90'ıncı dakika bitmeden Barcelona galip ya da Konyaspor galip denilemez. Ancak maç bitiminde galip belli olur. O nedenle biz şu anda yüzde ellilik eşitlikle Marsilya ile yarın akşam bir maç oynayacağız."



ALİ TURAN: "İYİ BİR SONUÇ ALIP TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYORUZ"



Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan takım kaptanı Ali Turan ise Atiker Konyaspor'un UEFA'ya ikinci kez katıldığını ve geçen yıl tecrübe kazandıklarını ifade ederek, "Edindiğimiz tecrübeleri bu sene burada UEFA Avrupa Ligi guruplarında güzel bir şekilde değerlendiririz. İnşallah guruptan çıkmaya çalışacağız. Yarın oynayacağımız Marsilya maçı bizim için ilk maç olması nedeniyle gerçekten önemli. İnşallah takım olarak iyi konsantre olup yarın oynayacağımız Marsilya maçında güzel bir sonuç alıp Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Puanla başlamak her zaman iyidir. İyi bir takımız. Buna inanıyoruz. İnşallah bunu hep beraber başaracağız."dedi.



OLİMPİK MARSİLYA MAÇININ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI



Yeşil- beyazlı ekip, saat 19.00'da yaptığı antrenmanla da Olimpik Marsilya maçının hazırlık çalışmalarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Reşik Akçay gözetiminde gerçekleşen antermanda pas ve taktik ağırlıklı çalışıldı.



- Konya