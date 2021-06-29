Atıcılık Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Atıcılık rekoru kaç? Avrupa Atıcılık rekoru kaç?

Olimpiyat spor dallarının en önemli branşlarından Atıcılık, rekorları ile merak konusu oldu. Peki, Atıcılık Olimpiyat rekoru kaç, Dünya Atıcılık rekoru kaç, Avrupa Atıcılık rekoru kaç? İşte, Atıcılık sporunun merak edilen rekorları ve detayları…

En temel spor aktivitelerinden olan Atıcılık, olimpiyatlarda da ilgi ile takip ediliyor. Konu hakkında detaydalar merak edilirken Atıcılık Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Atıcılık rekoru kaç? Avrupa Atıcılık rekoru kaç?

ATICILIK REKORLARI

Atıcılık, bir mermiyi silah aracılığıyla mümkün olduğu ölçüde hedefe ulaştırmayı amaçlayan spor. Tabanca, tüfek gibi çeşitli silahlarla yapılır. Hedefler sabit veya hareketli olabilir.

TARİH

Barutun bulunup ateşli silahların kullanılması ile spor görünümüne kavuştu. Hayli masraflı olan bu silah kullanma sporu 16. yüzyılın ortalarında Kuzey Avrupa ülkelerinde ve İngiltere'de başladı. Çok eski dönemlerde en iyi hedefi vurmak biçimdeki müsabakalar daha sonra kurallar kazandı.

Atıcılık müsabakaları 1896 Yaz Olimpiyatları'nın programına alındı, ertesi yıl ise ilk Dünya Şampiyonası gerçekleştirildi. Önceleri çeşitli silahlarla 24 türde yapılan atıcılık müsabakaları teknolojik yeniliklerle giderek bu türlerin birleştirilmesi ya da azaltılması ile uluslararası arenada daha dar bir kapsamda gerçekleştirildi.

Atıcılık Erkekler 10m Havalı Tabanca Viyetnam Xuan Vinh HOANG 202.5 Olimpiyat

Atıcılık Erkekler 10m Havalı Tüfek İtalya Niccolo CAMPRIANI 206.1 Olimpiyat

Atıcılık Kadınlar 10m Havalı Tabanca Çin Mengxue ZHANG 199.4 Olimpiyat

Atıcılık Kadınlar 10m Havalı Tüfek ABD Virginia THRASHER 208 Olimpiyat

Atıcılık Kadınlar 10m Havalı Tüfek Çin Li DU 420.7 Olimpiyat

Atıcılık Kadınlar 25m Tabanca Çin Jingjing ZHANG 592 Olimpiyat

Atıcılık Erkekler Double Trap Almanya Andreas LOEW 140 Olimpiyat

Atıcılık Erkekler Double Trap Avustralya James WILLET 140 Olimpiyat

Atıcılık Erkekler 50m Tabanca Güney Kore Jin JONGOH 193.7 Olimpiyat

Atıcılık Erkekler 50m Tüfek Yatarak Atış Rusya Sergey KAMENSKIY 629.0 Olimpiyat

Atıcılık Erkekler 50m Tüfek Yatarak Atış Almanya Henri JUNGHAENEL 209.5 Olimpiyat

Atıcılık Erkekler 50m Tüfek 3 Pozisyon İtalya Niccolo CAMPRIANI 458.8 Olimpiyat

Atıcılık Erkekler 50m Tüfek 3 Pozisyon Rusya Sergey KAMENSKIY 1184 Olimpiyat

Atıcılık Kadınlar 50m Tüfek 3 Pozisyon İtalya Petra ZUBLASING 589 Olimpiyat

Atıcılık Kadınlar 50m Tüfek 3 Pozisyon Germany Barbara ENGLEDER 458.6 Olimpiyat

Atıcılık Kadınlar Skeet Çin Meng WEI 73 Olimpiyat

Atıcılık Erkekler Skeet Bağımsız Olimpik Sporcu Abdullah ALRASHIDI 123 Olimpiyat

Atıcılık Erkekler Skeet İsveç Marcus SVENSSON 123 Olimpiyat