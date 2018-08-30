Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişi ve Şapka İnkılabının 93. Yıl Dönümü

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabının 93. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Yaşar Karadeniz, Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, millet olarak değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Atatürk'ün 30 Ağustos 1925'te şapka inkılabını anlatan Kastamonu nutkunu bugün müze olarak kullanılan binanın önünde okuduğunu anlatan Karadeniz, "Atatürk'ün Kastamonu'ya gelerek şapka ve kılık kıyafet inkılabını gerçekleştirdiği bu mekandaki töreni onurlandırmanız hepimizi mutlu etti." dedi.

İnkılabın önemine değinen Karadeniz, şöyle devam etti:

"Atatürk'ün burada yapmak istediği şeyin, bu milleti medeni ülkeler seviyesine getirme çabası olduğunu görüyoruz. Burada gaye budur. İşin şekli boyutu önemli değildir. Fikri bir inkılaptır. Bunu gerçekleştirdiği yer olarak burayı seçmesi çok önemli. Kastamonu, İstiklal Savaşı'nda savaşı döndüren birkaç vilayetimizden biridir. Belki de tek vilayet diyebilirim. Lojistik destek ve verdiği şehitlerle bunu hak etmiş bir vilayettir. Bu inkılabın burada yapılmış olması, İstiklal Savaşı'nda verilen mücadeleden sonra Kastamonu'ya takılan bir madalyadır."

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da Kastamonuluların vatan için seve seve canını verdiğini söyledi.

İstiklal Yolu'nda İnebolu Limanı'na getirilen malzemelerin Kastamonulular tarafından cepheye taşındığını dile getiren Babaş, "Şerife Bacı buradaki mücadelenin efsaneleşmesidir. Kastamonulular bu topraklar için her zaman elinden geleni yapmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün şapka inkılabını anlattığı Kastamonu nutku okundu.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.