Atatürk'ü gören Atiye Dural: Ustabaşı yanımıza gelip 'Atatürk öldü' dedi, çoğumuz ağlıyorduk

İZMİR (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü görüp hayatta kalan nadir kişilerden olan İzmir Bucalı Atiye Dural (104), 10 Kasım 1938 gününü gözyaşlarıyla anlattı. Dural, "İzmir'de bir tütün fabrikasında çalışıyorduk. Ustabaşı yanımıza gelip, 'Hanımlar işleri durdurun, şamatayı kesin. Atatürk öldü' dedi. Hepimiz hemen elimizdeki işleri bıraktık. Çoğumuz ağlıyorduk" dedi.

1917 yılında mübadeleyle 3 yaşındayken Yunanistan'ın Selanik şehrinden Türkiye'ye gelen Atiye Dural ve ailesi, bir süre Sivas'ta yaşadıktan sonra İzmir'in Buca ilçesine yerleşti. Mustafa Kemal Atatürk'ü görüp hayatta kalan nadir kişilerden olan Atiye Dural, Atatürk ile karşılaştığı ilk günü anlattı. Dural, şunları söyledi:

5 çocuk ve 63 torun sahibi olan Dural, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat haberini aldığı anları ise gözleri dolarak anlattı. Dural, "10 Kasım 1938 tarihinde İzmir'de bir tütün fabrikasında çalışıyorduk. Ustabaşı yanımıza gelip, 'Hanımlar işleri durdurun, şamatayı kesin. Atatürk öldü' dedi. Hepimiz hemen elimizdeki işleri bıraktık. Çoğumuz ağlıyorduk. Atatürk bir taneydi, emsali yoktur. Eğer olmasaydı, düşman bizim kellemizi alırdı. Atatürk'ün kadrini, kıymetini bilmemiz lazım" diye konuştu.