Atatürk'ü gökyüzünde andılar DENİZLİ, DHA-DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, bir grup yamaç paraşütü sporcusu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için atlayış gerçekleştirdi.

DENİZLİ, DHA-DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, bir grup yamaç paraşütü sporcusu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için atlayış gerçekleştirdi.

Yamaç paraşütü pilotları İbrahim Putgül, Murat Çiftçi, Dora Göksal, Emre Gürer, Hüseyin Tanrıverdi, Muzaffer Dündar, Ferdi Toy, Olcay Ünal, Emre Bora ve Cevo, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Denizli'nin Çameli ilçesinin Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nden, komşu il Muğla'nın Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Plajı'na uçuş gerçekleştirdi. 2 bin 140 rakımlı Yaylacık Pisti'nde paraşütleriyle atlayan sporculardan İbrahim Putgül, "Uzun zamandır planladığımız bir uçuştu. Hava güzel, rüzgar iyiydi. 19 Mayıs'ta gençlerin, işlerini en iyi şekilde yaparak Atatürk'e teşekkür etmesi gerekiyor. Bizim de yaptığımız buydu. Umarım yerine ulaşmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu yaşıyoruz. Hem ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem de Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını anıyoruz. Bölgemizin dünya güzelliğine sahip özelliklerini de ön plana çıkartıyoruz" diye konuştu.Murat Çiftçi de, "19 Mayıs'ı gökyüzünde kutlamak istedik. Çok keyifliydi. Hedefimiz bu sporun ilçede daha da yaygın olarak yapılmasını sağlamak. Bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHA