Atatürk büstüne hasar veren kişi tutuklandı
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Atatürk büstüne hasar veren kişi tutuklandı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, okulun bahçesindeki Atatürk büstüne hasar veren O.Ö., polis tarafından yakalandı.

14.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:57
Atatürk büstüne hasar veren kişi tutuklandı

KOCAELİ'nin ilçesinde, okulun bahçesindeki Atatürk büstüne hasar veren O.Ö., tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen O.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önceki gün, Derince Sırrıpaşa Mahallesi'nde bulunan Sırrıpaşa Ortaokulu'nun bahçesine giren kişi, Atatürk büstünü yerinden sökerek, büste hasar verdi. Polis, okulun güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini tespit ettiği kişinin peşine düştü. Hakkında kasten yaralama suçundan sabıka kaydı bulunan O.Ö. yakalandı. Bugün adliyeye sevk edilen O.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Kaynak: DHA
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