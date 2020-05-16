Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 308 bin 655'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 308 bin 655'e yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur, Güney Kore ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 753'e, Japonya'da ise 713'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 19 kişi daha artarak toplamda 11 bin 37'ye, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 851'e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 kişi artarak 262 oldu.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 713, TAYLAND'DA İSE 56

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 16 bin 203'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 713 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 10 bin 338 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise toplamda 3 bin 25 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 855 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 56 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISINDA DEĞİŞİKLİK OLMADI

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 26 bin 891'e çıkarken; toplamda 7 bin 248 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 21 olarak kalmaya devam etti.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 753'E YÜKSELDİ

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 85 bin 940'a ulaşırken, virüs nedeniyle 2 bin 753 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 30 bin 258 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA