Aslan saha içine döndü
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Aslan saha içine döndü

Aslan saha içine döndü
Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35'inci haftasında oynadığı Göztepe maçı öncesi son 6 haftada yalnızca 1 galibiyet alan Galatasaray, kötü gidişata İzmir deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle "dur" dedi.

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Süper Lig'in 35'inci haftasında oynadığı Göztepe maçı öncesi son 6 haftada yalnızca 1 galibiyet alan Galatasaray, kötü gidişata İzmir deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle "dur" dedi. Genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun önderliğinde hem iyi oyun hem de skor şampiyonluk ateşinin yeniden yanmasını sağladı.Süper Lig'in 35'inci haftasında Göztepe'ye konuk olan sarı-kırmızılılar 3-1'lik skorla 3 puanı alıp şampiyonluk yolunda çok kritik bir adım attı. Hafta içini krizlerle geçiren sarı-kırmızılılar birçok eksikle çıktığı karşılaşmada 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu ile güldü. FALCAO'DAN SONRA O GELİYORKerem Aktürkoğlu attığı 3 golle hem yıldızını parlatıp hem de Aslan'ı şaha kaldırırken Süper Lig'deki gol sayısını da 6'ya çıkardı. Genç oyuncu attığı 3 golle birlikte mevcut kadroda Radamel Falcao'dan sonra en golcü futbolcu konuma geldi. İLK GERİ DÖNÜŞGalatasaray'da heyecan oluşturan ve şampiyonluk inancını pekiştiren unsurlardan biri de Göztepe karşısındaki geri dönüş oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk defa geriye düştüğü maçtan 3 puan çıkarmayı başardı. HALİL'E TAM PUANRadamel Falcao, Mostafa Mohamed ve Ryan Babel gibi isimlerin yokluğunda santrfor bölgesinde görev yapan Halil Dervişoğlu gösterdiği performansla alkış topladı. Gol kaydetmese de hem penaltı alması hem de oyun karakteri teknik ekip ve taraftarların beğenisini topladı. KRİTİK VİRAJÖte yandan sarı-kırmızılı ekip çok önemli bir haftaya giriyor. Bugün kurullarıyla toplantı gerçekleştirecek başkan Mustafa Cengiz'in nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor. Florya tarafında ise ilk hedef Trabzonspor karşılaşması. Hafta içi gelecek galibiyet sarı-kırmızılı takıma şampiyonluk yolunda çok büyük artı kazandıracak.

- İstanbul

Aslan saha içine döndü
Aslan saha içine döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

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