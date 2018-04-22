Asker Arkadaşları 30 Yıl Sonra Buluştu

Kars Göle İstihkam Taburu'nda 1988-1990 arası askerlik görevini tamamlamış yaklaşık 60 asker arkadaşı, Antalya'da düzenlenen etkinlikle bir araya geldi.

Kars Göle İstihkam Taburu'nda 1988-1990 arası vatani görevlerini yapan yaklaşık 60 asker arkadaşı her yıl geleneksek hale getirdikleri etkinliklerle Türkiye'nin farklı illerinde toplanıyor. Bu yılki etkinlik kapsamında Antalya'da bulunan asker arkadaşları bir kafeteryada buluşarak, kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. 2 gün boyunca kentte bulunan asker arkadaşlarının yanı sıra eşler ve çocuklarda buluşmada yer aldı. Bir araya gelen 88-90 arasında askerliğini tamamlayan arkadaşlar hep bir ağızdan yemek duası etti. Kahvaltıda bir araya gelen asker arkadaşları ve aileleri daha sonra şehri gezdi.

"Geleneksel hale getirdik"

Ali İhsan Elay, "68/2 Kars Göle İstihkam taburunda sene 1988-1990 senelerinde vatani görevimizi orada yaptık. Tezkere aldık, üzerinden 25 sene geçti. Nasıl bir araya geldik derseniz. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onun çocuğunun düğününde kendi 20 asker arkadaşını bir araya getirmişti. Bende bu olayı gerçekleştireceğimi düşündüm. Ben 2015 senesinde bursa'da ilkini yaptık ve oraya 42 kişi geldi. Arkasından Ankara'da 82 kişi bir araya geldik. Geçen sene Konya'da 75 kişi, bu sene de Antalya'da bir araya geldik. Geleneksel hale getirdik ve bu 4'üncü senemiz" dedi.

"Seneye de İzmir'de toplanacağız"

Bir araya geldiklerinde hasret giderdiklerini ifade eden Elay, "Beraber oturup muhabbet ediyoruz. Eğleniyoruz, eski günleri yad ediyoruz. Bu sene burada toplandık, seneye de inşallah İzmir'de toplanacağız" diye konuştu.

Antalya'daki etkinliğe ev sahipliği yapan İsmail Top, "Türkiye'de bir ilk olmanın gururunu ve şerefini yaşıyoruz. Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Dün geldik buraya, yılda bir gündü, ben 2 güne çıkardım. Dün Antalya'nın tarihi yerlerini gezdik. Bugünde akşama kadar beraber vakit geçireceğiz" dedi.

Bir araya gelen asker arkadaşları ve aileleri kahvaltının ardından hep birlikte şehri gezmeye devam etti. - ANTALYA