Arnavutköy'de bankanın alarmı çalınca polis ekipleri harekete geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arnavutköy'de bankanın alarmı çalınca polis ekipleri harekete geçti

Arnavutköy'de bankanın alarmı çalınca polis ekipleri harekete geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de gece saatlerinde bir bankanın alarmı çalınca polis ekipleri harekete geçti.

Arnavutköy'de gece saatlerinde bir bankanın alarmı çalınca polis ekipleri harekete geçti. Bankaya kontrol için giden polis ekipleri kedi ile karşılaşınca şoke oldu. Alarmı çaldıran kedi ekipler tarafından içeriden çıkarıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Arnavutköy'de bulunan bir bankanın şubesinden alarm sesleri yükselmeye başladı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şubeye giden polis ekipleri gördükleri manzara karşında şoke oldu. Ekipler alarmı çaldıranın içeride mahsur kalan bir kedi olduğunu görünce şaşırdı. İçeride mahsur kalan kedi polis ekipleri tarafından bankadan çıkartıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: Kumar masasında polise yakalanan tansiyon hastası fenalaştı
Son dakika: Kumar masasında polise yakalanan tansiyon hastası fenalaştı
3 gündür haber alınmayan kadın, evinde başından vurulmuş halde bulundu
3 gündür haber alınmayan kadın, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Kan donduran cinayet! Koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu
Kan donduran cinayet! Koli bandıyla kapatılan buzdolabının içinde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ünal Aysal Ergin Ataman Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arnavutköy'de bankanın alarmı çalınca polis ekipleri harekete geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 09:45:59. #1.15#

title