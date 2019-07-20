Arjantin Devlet Başkanı Macri, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, "2. Terörle Mücadele ve Güvenlik Konferansı" için Buenos Aires'te bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul etti.

Kabulde, bölgedeki diğer ülkelerle iş birliği içinde Hizbullah'a karşı operasyonlar, Küba, Nikaragua ve Venezuela meselesinin yanı sıra iki ülke ilişkileri ele alındı.

Görüşmeye, Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie ve bazı hükümet yetkilileri de katıldı.

Pompeo, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Buenos Aires'te Devlet Başkanı Macri ile görüşmekten mutluluk duydum. Bizim Arjantin ile ilişkilerimiz iş birliğine dayanıyor ve bugün hiç olmadığı kadar kuvvetli. Arjantin, Venezuela'da demokrasiyi yeniden tesis etme konusundaki çabalarımızda güvenilir bir ortak olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Latin Amerika turu kapsamında dün gece Arjantin'e gelen Pompeo'nun, Ekvador, El Salvador ve Meksika'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA