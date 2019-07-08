Arılar onu sokmuyor...Gezgin arıcılık yapan kadın aracılık işlerini maske kullanmadan gerçekleştiriyor

SİVAS - Sivas'ta 12 yıldır arıcılık yapan kadın, arıların kendini sokmadığını belirterek tüm arıcılık işlemlerini maske kullanmadan gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 12 yıldır Ordu'dan Sivas'a gelip gezgin arıcılık yapan 56 yaşındaki Emine Tomakir, cesareti ile erkek arıcılara taş çıkartıyor. Kovanların bakımını yaparken, kovanları açarken maske kullanmaması ile dikkat çeken Tomakir, arıların kendisini sokmadığını iddia ediyor. Çıplak elleri ile kovanları açıp kovanların bakımını yapan Tomakir, çok nadir olsa da bazen bir iki arı tarafından sokulduğunu ancak etkilenmediğini dile getirdi. Vücudunun arı sokmalarına karşı dirençli olabileceği veya arıların kendisini sokmamasının arılar açısından bin nedeni olabileceğini belirten Tomakir, bu durumun özellikle erkek meslektaşları tarafından hayretle karşılandığını belirtti.

Görenler şaşkınlıkla izliyor

Yanındakileri arı sokarker arıların kendisini sokmadığını belirten arıcı kadın, "12 yıldır arının peşindeyim. Başlarda keyifle yapıyordum. Ancak yaşlandıkça zor olmaya başladı. Aynı zamanda Parkinson hastasıyım. Buna işimi zorlaştırıyor. Arılar çok sokmadığı sürece maske kullanmayı tercih etmiyorum. Maskenin içerisinde sıcaktan rahatsız oluyorum, bunalıyorum. Rabbimin bir lütfü, arılar beni sokmuyor. Soksa da etki etmiyor, rahatız olmuyorum. Vücudum zamanla alışmış olacak. Ancak başkalarına nazaran arılar beni fazla sokmaz. Dört kişi yan yada oturduğumuzda arılar üç kişiyi sokar beni sokmaz. Bu nedenle arıdan kaçmam. Görenlerin şaşkınlık yaşadığı oluyor. Özelikle erkek meslektaşlarımız 'korkmuyor musun' diye soruyorlar." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA