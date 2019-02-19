Ardahan'daki Kar Yağışı ve Tipi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan-Göle kara yolunda çalışma yürütüldüğünü, yolda kalan 70 araçtaki 120 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Göle, Posof ve Şavşat kara yollarının ulaşıma kapandığını anımsattı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle valilik olarak kiriz merkezi oluşturduklarını dile getiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Ulaşıma kapanan Ardahan-Göle yolumuzda üç farklı güzergahta çalışma yaptık. Bu çalışma sırasında 70 araçta toplam 120 kişi kurtarıldı. Bunlar tipi nedeniyle ilerleyememiş yolda kalmış araçlardı. Kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi. Tek bir vatandaşımız küçük bir kazadan dolayı yaralanmış, sağlık durum iyi. Kurtarma çalışması sırasında ekiplerimiz her ihtimale karşı araç yakıtı ve yiyecek bulundurmuştur."

Gelen her ihbara anında müdahale edildiğini vurgulayan Masatlı, AFAD, Karayolları, İl Özel İdaresi, emniyet ve jandarma ekiplerinin yollarda çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA