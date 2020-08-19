Ardahan'da bir köy karantinaya alındı Ardahan'ın Posof ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçenin Baykent köyünde Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede hasta ile temaslı bazı kişiler bulunduğu belirlendi.

Bu sebeple köyün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanacak köyün giriş çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alındı.

Sağlık ekipleri köyde köyde filiasyon çalışması başlattı.

Kaynak: AA