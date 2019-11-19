Aras Bulut İynemli: Çukur başarılı olduğu için eleştiriliyor
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Aras Bulut İynemli: Çukur başarılı olduğu için eleştiriliyor

7.Koğuştaki Mucize izlenme rekorları kırıyor!

19.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:46

7.Koğuştaki Mucize izlenme rekorları kırıyor! Ağlatan filmin başarısından duyduğu sevinci paylaşan Aras Bulut İynemli 75.bölümüyle ekranlara gelen Çukur'un eleştirilen sahneleriyle ilgili "Başarılı olan her şey eleştirilir" dedi.

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Haber Videosu: Aras Bulut İynemli: Çukur başarılı olduğu için eleştiriliyor
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