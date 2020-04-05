Arapgir'de dezenfekte çalışması Malatya'nın Arapgir İlçesinde dezenfekte çalışması yapıldı.

Malatya'nın Arapgir İlçesinde dezenfekte çalışması yapıldı.

İlçelerde başlatmış olduğu dezenfekte çalışmaları kapsamında bugüne kadar Doğanşehir, Akçadağ, Kuluncak, Yazıhan, Arguvan ilçelerinde çalışmalarını tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya'nın Arapgir ilçesinde de dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar kapsamında Arapgir ilçesinin vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullandığı alanlar ile cadde ve sokakları temizlenerek, dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Cömertoğlu'dan teşekkür

Yapılan çalışmalardan dolayı sosyal medya hesabından teşekkür eden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "İlçemizde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte çalışması yapıldı. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları diğer ilçelerde de devam edeceği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA