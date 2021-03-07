Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 5 İHA'nın daha düşürüldüğünü açıkladı

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislerin birkaç saat içerisinde Suudi Arabistan'a gönderdiği ve imha edilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislerin birkaç saat içerisinde Suudi Arabistan'a gönderdiği ve imha edilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Arap koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ı 5 İHA ile daha hedef aldığını belirtti.

Gün içerisinde 5 İHA'nın daha etkisiz hale getirildiğine işaret eden Maliki, son düşürülenlerle bugün imha edilen patlayıcı yüklü insansız hava araçlarının 10'a yükseldiğini aktardı.

Maliki, Husilerin İHA'larla sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik şekilde hedef aldığını vurguladı.

Koalisyon sözcüsü, saldırıda hedef alınan bölgelere ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Bunun Husilerin, İHA'larla Suudi Arabistan'a yönelik birkaç saat içerisinde düzenlediği en büyük saldırı olduğu ifade ediliyor.

Husilerden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husilerin son günlerde İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözlemleniyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy