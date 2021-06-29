Araklı'ya Dev Bir Yatırım Daha

Araklı'da kumlama denilen 165 dönümlük arazide dev yatırımlar hayat bulacak.

Araklı'da kumlama denilen 165 dönümlük arazide dev yatırımlar hayat bulacak. İkiye bölünen arazide İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından projelendirmeler yapılacak.

Kaymakam Kürşad Karaca ve Belediye Başkanı Recep Çebi alanda incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çebi; "İçişleri Bakanlığımız tarafından yaklaşık olarak 76500m2 alana Polis Moral Eğitim Merkezi inşa edilecek. 28. 06. 2021 tarihinde ihalesi askıya çıkan projenin çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacak. Projemizin gerçekleştirilmesi sağlayan İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'ya ve emeği geçenlere ilçe halkım adına teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. " İfadelerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre