Aracıyla çarptığı köpeği ölüme böyle terk etti
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Aracıyla çarptığı köpeği ölüme böyle terk etti

Aracıyla çarptığı köpeği ölüme böyle terk etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bir aracın çarpması sonrasında yaralanan ve sürücünün bacağından tutularak yol kenarına çekerek ölüme terk ettiği köpek, hayvanseverler tarafından dakikalarla yarışarak veteriner kliniğine yetiştirildi.

Eskişehir'de bir aracın çarpması sonrasında yaralanan ve sürücünün bacağından tutularak yol kenarına çekerek ölüme terk ettiği köpek, hayvanseverler tarafından dakikalarla yarışarak veteriner kliniğine yetiştirildi.

Eskişehir'de Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü Caddesinde beyaz renkte Şahin marka bir araç yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Çarpma sonrasında arkasından gelen araçlar da durdu. Bir süre kafasından kan akan köpeğe bakan sürücü, ardından arka bacağından tutarak sürükleyip yol kenarına ölüme terk etti ve olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kaza ve sonrası ise an ve an görüntülere yansıdı. Köpeğe aracın çarptığı ve ölüm terk edildiğini öğrenen hayvansever Nesrin Çiçek ve arkadaşı, belirtilen adrese geldi. Burada köpeğin fazla kan kaybının olduğunu gören Çiçek, arabasına alarak şehir merkezinde bulunan bir veteriner kliniğine getirdi. Ameliyata alınan köpekte kırıkların olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"Kısa bir sürede kliniğe getirmeyi başardık"

Yaşanan olayı anlatan Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) Başkanı Nesrin Çiçek, "Organize Sanayi Bölgesinde yolun karşısına geçmek isteyen Şahin marka araç köpeğe çarpmış. Plakasını tespit ettik. Sürücü aşağıya iniyor. Köpeğin yaralandığını görüyor. Ayağından tutup kenara atıyor. Bir gönüllü aradı. Olay yerine gittik. Bakım evini arasaydık, kanama çok yüksekti ölebilirdi. Vakit kaybetmek istemedik. Yaklaşık 8 dakika içinde kliniğe ulaştık. Şuan iç kanama riski var. Kafadan darbe aldığı için çok fazla kan kaybetti. Hayati tehlikesi var" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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