Antalya'ya gelen ilk uçak, su takıyla karşılandı Antalya'ya gelen ilk uçak, su takıyla karşılandıKORONAVİRÜSE yönelik seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Antalya Havalimanı'na inen ilk uçak, su takıyla karşılandı.

Antalya'ya gelen ilk uçak, su takıyla karşılandı

KORONAVİRÜSE yönelik seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Antalya Havalimanı'na inen ilk uçak, su takıyla karşılandı. Uçağın yolcuları merdivende ve apronda selfie çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında durdurulan uçak seferleri, bugün yeniden başladı. Antalya Havalimanı'na yaklaşık 3 ay sonra ilk uçak İzmir'den geldi. SunExpress'e ait XQ/SXS 9090 kodlu uçak, 80 yolcusu ile saat 11.10'da Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Yaklaşık 3 ay sonra Antalya'ya inen ilk uçak, apronda su takı töreniyle karşılandı. Uçaktan aprona inen kimi yolcular selfie çekti, kimileri ise hatıra fotoğraflarıyla anı ölümsüzleştirdi.Kızıyla İzmir'den gelen yolculardan Ebru Yüzügüllü, 'İlk uçuş güzel ve heyecanlıydı. Yasağın kalkmasına çok sevindik. Çok uzun süredir bekliyorduk. Maskeyle yolculuk çok zor geçti. Nefes almakta zorlandım ve gözlüklerim buğu yaptı. İzmir'de beni geçirmeye gelen arkadaşım içeriye giremedi. Bu iyiydi, içerisi hiç kalabalık değildi" dedi.Herkesin gönül rahatlığıyla yolculuk yapabileceğini söyleyen Figen Kırtık, 'Havalimanında gerekli tüm önlemler alınmıştı. Termal kameralar her yerde vardı ve çalışıyordu. Yetkililer tüm hazırlıkları yapmış. Bundan sonra bizlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Maskeyle yolculukta hiçbir problem yaşamadım. Herkes gönül rahatlığıyla yolculuk yapabilir. İzmir'den havalimanı personeli bizi el sallayarak uğurladı, Antalya Havalimanı'nda da su takıyla karşılandık. Bu beni çok duygulandırdı, kendimi şanslı hissediyorum" diye konuştu.

Uçak, Antalya'dan aldığı yolcularla saat 12.25'te İzmir'e döndü.

Kaynak: DHA