Antalya OSB - Kazakistan kardeşliği

21.10.2019 10:50

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly arasında gerçekleşen iş birliği toplantısından, Bölge sanayicileri ile Kazakistan'a ticaret heyeti düzenlenmesi kararı çıktı.



Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıya, Antalya OSB Başkan Vekili Hasanali Gönen, Organize Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Antalya OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri, Bölge Müdürü İlhan Metin, Kazakistan Antalya Konsolosu Maulen İbraikulov ve Bölge sanayicileri de katıldı. Toplantı sonunda, Antalya OSB sanayicilerinden oluşan ticaret heyeti ile Kazakistan'daki yatırım fırsatları ve işbirliği olanaklarının değerlendirileceği bir ziyaret gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.



Türkiye ve Kazakistan'ın dostluktan öte, çok daha güçlü bağlarla birbirine bağlı olduğu ifade eden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Türkiye ve Kazakistan kardeş ülkelerdir. İki ülkenin vatandaşlarını tek bir millet olarak görüyoruz. Kazakistan'ın başı ağrısa, bizim başımız ağrır. Tüm Türki Cumhuriyetler bizler için aynı öneme ve kıymete sahiptir. Barış Pınarı Harekatı kapsamında da Türk'ün Türk'den başka dostu olmadığını bir kez daha teyit etmiş olduk" dedi.



"Temennimiz iş birliğinin artması"



Antalya OAB'nin özellikleri, büyüklüğü, sürdürdükleri çalışmalar ile Bölge firmaları hakkında Büyükelçi Saparbekuly'e bilgiler aktaran Başkan Bahar, "Bölge firmalarımızın birçoğu Kazakistan ile işbirliği içerisinde. Ürün gönderen, imalat ya da yatırım yapmış, proje ortaklığı içerisinde olan firmalarımız mevcut. Amacımız ve gayretimiz bu sayının daha da artması, hem Türkiye'nin hem de Kazakistan'ın gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmaktır. Antalya OSB Yönetimi olarak sizlerden gelecek her türlü teklif ve öneriye açığız" ifadelerinde bulundu.



Kazakistan'a davet ett



Ülkesindeki yatırım olanaklarından ve son dönemde gerçekleşen yapısal reformlardan bahsederek Antalyalı sanayicileri yatırım yapmaları için ülkesine davet eden Büyükelçi Saparbekuly, Antalya'da yaşayan ve çalışan çok sayıda Kazak vatandaşı olduğunu, dolayısıyla da Antalya'nın Kazakistan için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti. Türkiye'nin, Kazakistan'a en çok yatırım yapan ilk 10 ülke arasında, 9'uncu sırada olduğunu aktaran Saparbekuly, "Türkiye'nin son dönemde yaptığı atılım bizler açısından mutluluk vericidir. İş birlikteliklerimizin artması ile iki ülke arasındaki bağların daha da güçlenmesi en büyük temennimizdir. Kazakistan bağımsızlık döneminde toplamda 350 milyar dolar ve yıllık ortalama 23 milyar dolar yabancı yatırım çekmektedir. Kazakistan bağımsız İngiliz hukukuyla çalışan uluslararası tahkim çalışmaktadır. Kazakistan'da 2 bin 300 Türk şirketi, 4 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu sene yatırımın 800 milyon dolar olmasını bekliyoruz" diye belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA