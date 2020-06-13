Antalya'nın falez plajları Pazartesi açılıyor
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Antalya'nın falez plajları Pazartesi açılıyor

Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları Pazartesi açılıyor.

Antalya'nın falez plajları Pazartesi açılıyor
13.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:37

Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları Pazartesi açılıyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, korona virüs salgını dolayasıyla kullanım koşullarının değiştiği plajlarda incelemelerde bulunurken "Muratpaşa'mızda kıyılar halkın malı, halkın kullanabileceği yerler ve plajlarımızın keyfi dünyaya değer. Bu değişmeyecek" diye konuştu.

Antalya'nın doğa harikası falezlerinin denizle buluştuğu noktada yer alan Muratpaşa Belediyesi'nin plajları 15 Haziran Pazartesi açılıyor. Falez sahil bandında ahşap platformlar üzerine kurulu plajlarda korona virüs salgını dolayısıyla yeni önlemler alınırken Başkan Uysal da İnciraltı Falez Plajı'nda devam eden çalışmaları inceledi.

Alınan önlemler çerçevesinde 625 metrekarelik ahşap bir platformdan oluşan İnciraltı Falez Plajı'nda şezlonglar ikili setler halinde sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirildi. Şezlong kapasitesi yarı yarıya azaltılırken kumaş ya da yıkanabilir, silinebilir minderler bu yıl için kullanılmayacak. Plajda duş sistemleri de değiştirilip pedalla çalışır hale getirilirken çalışanların da sürekli maske kullanmaları sağlayacak düzenlemeler de yapıldı.

Başkan Uysal, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Konserve Koyu, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü ve Erenkuş falez plajlarının kısa bir sürede Türkiye'de isim yaptığını söyledi. Uysal, "Plajlarımız bir anlamda komşularımızın da takdiriyle Türkiye'de ün saldı. Bu yıl da plajlarımızı 15 Haziran itibariyle açmış olacağız. Pandemi şartlarında gerekli aralıkları koyarak gerekli dezenfeksiyon koşullarını yerine getirerek farklı bir kullanım olacak. Ama değişmeyen şey, Muratpaşa'mızda kıyılar halkın malı, halkın kullanabileceği yerler ve plajlarımızın keyfi dünyaya değer. Bu değişmeyecek" ifadelerinde bulundu.

Belediyenin 5 falez plajının mavi bayraklı olduğunu ve bu yıl da mavi bayrakları korumayı başardıklarını aktaran Uysal, "Yaptığımız birçok işte olduğu gibi muntazam yapmaya gayret ediyoruz. Plajlarımızda, mavi bayrak şartlarını ikinci yıldan itibaren yerine getirdik ve bunu koruyoruz" dedi.

Krizi dikkate alan fiyatlar

Başkan Uysal, sahillerde şezlong ve şemsiye ücretlerinden diğer hizmetlere bu sezon yüksek fiyat artışlarının yaşandığının hatırlatılması üzerine "Ücretlerimiz ekonomik kriz ortamını dikkate alan, halkı yormayacak ücretler olacak" dedi. Girişlerin ücretsiz olduğu Muratpaşa Belediyesi falez plajlarında şezlong ve şemsiye kullanmak isteyen tatilciler ve kent sakinleri her biri için 10 liralık ücret ödeyecek. Bununla birlikte Başkan Uysal, Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nin iki plajından biri olan Adalar, eski Divan Talya Otel'in yanında bulunan Hamit Bey ve belediyenin Erenkuş Falez Plajı'na komşu Bambus plajlarında düzenleme ve uygulama çalışması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yetki ve izin talebinde bulunulduklarını da dile getirdi. Konuyla ilgili sonuç beklediklerini aktaran Uysal, şunları söyledi:

"Muratpaşa'nın kıyıları hem kamusal kullanıma açık tutması hem de halkın ihtiyacını giderecek şekilde basit büfe hizmeti verecek şekilde düzenleme yapması, ranta açmaması ve mavi bayraklı standartlarda bunu yapıyor olması Türkiye'mize örnek olabilecek bir şey. Talep ettiğimiz diğer üç plajı bize verirlerse aynı uygulamayı oralarda da yapar halkımızın özgür kullanımına açarız." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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