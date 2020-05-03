Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde "koronavirüs" sessizliği

Antalya'nın 7 kilometre uzunluğundaki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşasa da manzarasıyla etkilemeyi sürdürüyor.

Antalya'nın 7 kilometre uzunluğundaki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşasa da manzarasıyla etkilemeyi sürdürüyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'nın gözbebeği Konyaaltı Sahili'nde Kovid-19 sessizliği yaşanıyor.

Tedbirler kapsamında spor yapmanın ve denize girmenin yasaklandığı sahil, boş görüntüsüyle de insanı adeta büyülüyor.

Tertemiz denizi, çakıllı plajı, tepeleri karlı Beydağları manzarasıyla kendisine hayran bırakan sahilden, bu günlerde sadece dalga sesleri ile kuş cıvıltıları geliyor.

Antalyalıların ve tatilcilerin belki de en fazla özlediği yerlerin başında gelen Konyaaltı Sahili'nde polis ekipleri nöbet tutuyor, belediye ekipleri de rutin olarak temizlik ve sahil bandında düzenleme çalışması yapıyor.

Yılın hemen her ayında denize girilen, eşsiz manzarasına karşı çay ve kahvelerin yudumlandığı Konyaaltı Sahili, her haliyle insanı cezbediyor.

"Sahil, pandeminin bitmesinin ardından eski günlerine dönecektir"

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, AA muhabirine, Konyaaltı Sahili'nin kentin simgelerinden olduğunu söyledi.

Yurt dışında "Antalya" denilince akla gelen ilk görsellerden birinin Konyaaltı Sahili olduğunu vurgulayan Ege, kentin en iyi şekilde izlenebileceği yerin de Konyaaltı olduğunu dile getirdi.

Ege, sahilin her dönemde ayrı bir güzelliği olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Arkanızı denize verdiğinizde sizi Beydağları ve falezlerden oluşan manzaralar karşılıyor. Dağların heybetinin altında yüzme keyfi yaşıyoruz. Oldukça temiz bir denizi var. Bu kadar güzellikteki bir sahilin boş olması içimizi acıtıyor ama bir yerde de doğaya mola verdik. Kendi kendini temizliyor. Biz insanlar ne kadar iyi kullansak bile onun dengesini bozuyoruz. O nedenle bir süre yalnız kalmasını, bize hazırlanıyor gibi düşünmek lazım. Bu hastalığın geçmesi için sabırla beklemek lazım. Sahil, pandeminin bitmesinin ardından eski kalabalık günlerine dönecektir."

Kaynak: AA