Antalya'da tutuklanan hırsızlık zanlısına Kovid-19 tedbirlerine ihlalden de ceza verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan şüpheliye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan şüpheliye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde park halindeki 07 L 1414 plakalı motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen Ö.E. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Ö.E'ye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve maske takmadığı gerekçesiyle toplam 4 bin 50 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur