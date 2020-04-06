Antalya'da PTT önündeki örnek sosyal mesafeli yoğunluk
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Antalya'da PTT önündeki örnek sosyal mesafeli yoğunluk - Haber
Antalya, Polis, PTT, Yaşam

Antalya'da PTT önündeki örnek sosyal mesafeli yoğunluk

Antalya'da PTT Başmüdürlüğü önünde oluşan yoğunlukta vatandaşların sosyal mesafeye uydukları görüldü.

06.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:02
Antalya'da PTT önündeki örnek sosyal mesafeli yoğunluk

Antalya'da PTT Başmüdürlüğü önünde oluşan yoğunlukta vatandaşların sosyal mesafeye uydukları görüldü. Uymayan vatandaşlar polis tarafından uyarılırken, içeri alınanların ateşi ölçüldü.

Antalya'da maaş ödemeleri ve gişe işlemleri için PTT Başmüdürlüğüne gelen vatandaşlar mesafeli kuyruk oluşturdu. Yeni tip Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında alınması gereken sosyal mesafe kuralına vatandaşların dikkat etmesi için 2 polis memuru görev yaptı. Sosyal mesafeye göre sıraya giren vatandaş kuyruğu caddeye doğru uzadı. Kuralı ihlal eden yada banklara oturan vatandaşları polis sık sık uyardı. Kalabalık arasında en az 2 metre mesafe olduğu gözlemlenirken, vatandaşların hepsinin maskeli olduğu görüldü. İçeriye sırayla alınan vatandaşların güvenlik görevlileri tarafından tek tek ateşleri ölçüldü. Geçerli maskesi olmayan ve hiç maske takmayan kişilerin içeri alınmadı.

Sırada bekleyen Saniye Çolak, işsizlik maaşını almak için PTT'ye geldiğini söyledi.

Fatura ödemeleri için sırada bekleyen Mümin Davarcı, " Evden çıkmamaya gayret ediyoruz. Market harici ve işimiz olmadığı sürece çıkmıyoruz. Burada kurallara uymaya çalışıyoruz. Yoğunluk var, böyle olması lazım. PTT işlemi içinde mecbur kaldım çıkmaya."diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haber
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haber
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haber
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haber
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt...
Soylu'dan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Real Madrid'in ardından Juventus da Pogba için devreye girdi
Real Madrid'in ardından Juventus da Pogba için devreye girdi
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Falcao'dan ayrılık iddialarına yanıt: Ailem ve ben, Galatasaray'da mutluyuz
Falcao'dan ayrılık iddialarına yanıt: Ailem ve ben, Galatasaray'da mutluyuz
Dolar haftanın ilk gününde kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar haftanın ilk gününde kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Kahramanmaraş'ta polis memurunun hayatını kaybettiği kaza anı
Kahramanmaraş'ta polis memurunun hayatını kaybettiği kaza anı
İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi
İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Aleyna Tilki Esra Balamir Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Milli
Şu an buradasınız: Antalya'da PTT önündeki örnek sosyal mesafeli yoğunluk - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 17:44:49. #1.14#
title